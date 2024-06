Die innovativen industriellen Anwendungen von morgen in den Bereichen Telekommunikation, Verteidigung und künstliche Intelligenz (KI) werden nie dagewesene Anforderungen an die Leistungs- und Energieeffizienz stellen. Damit diese Technologien ihr volles Potenzial entfalten können, sind neuartige Materiallösungen erforderlich.

Dank seiner überragenden Eigenschaften, darunter ein hohes Durchbruchsfeld und eine hohe Wärmeleitfähigkeit, ist der synthetische Diamant die ultimative Antwort und verspricht, die bevorzugte Materialplattform für das nächste technologische Jahrhundert zu werden. Diese bahnbrechenden industriellen Möglichkeiten können jedoch nur dann genutzt werden, wenn eine zuverlässige Versorgung mit SC-Diamanten im Wafermaßstab zur Verfügung steht.

Element Six war das erste Unternehmen, das eine Plattform für die chemische Abscheidung aus der Gasphase (CVD) entwickelte, die ein großflächiges, gleichmäßiges Wachstum von polykristallinem Diamant mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm ermöglichte. Später leistete es Pionierarbeit bei der Entwicklung und Herstellung von SC-Diamanten für die Elektronikindustrie und brachte in den 2000er Jahren seine erste SC-Produktreihe auf den Markt. Kürzlich hat E6 eine CVD-Anlage von Weltrang in Gresham, Oregon, eröffnet, die eine nachhaltige Produktion von hochwertigen synthetischen SC-Diamantprodukten in großem Maßstab ermöglicht.

Parallel dazu leistete Orbray Pionierarbeit bei der Entwicklung eines einzigartigen Heteroepitaxie-Verfahrens für das Wachstum von SC-Diamanten auf kosteneffizienten Saphir-Substraten und erzielte dabei bahnbrechende Ergebnisse bei der Abscheidung von SC-Diamanten bis zu einem Durchmesser von 55 mm.

Die Partnerschaft zwischen diesen bahnbrechenden Unternehmen wird den innovativen Ansatz von Orbray zur Skalierung von SC-CVD-Diamanten mit dem bewährten großflächigen Abscheidungssystem von E6 und der Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen SC-Diamanten kombinieren, um eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigem einkristallinem Diamanten im Wafer-Maßstab für wichtige Anwendungen wie 6G-Mobilfunkkomponenten, fortschrittliche Leistungs- und HF-Elektronik, Sensorik, Wärmemanagement und Quantenbauelemente zu ermöglichen.