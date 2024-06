Durch die jahrelange Tätigkeit in Europa hat MAXHUB starke lokale Teams in der Region aufgebaut, unter anderem in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Die Kunden profitieren von einer lokalen Kundenbetreuung, einer schnelleren Abwicklung und einer bequemeren Kundenakquise durch ein Logistikzentrum und ein Customer Experience Center in den Niederlanden.

Ab Juni 2024 wird MAXHUB auch sein erstes Customer Experience Center für Großbritannien eröffnen. Über dieses CEC können Kunden mit dem lokalen MAXHUB-Team in Kontakt treten, Produktdemonstrationen erhalten und an der zentral gelegenen Adresse in Chelsea, London, Produktschulungen erhalten. Neben der Präsentation aller bestehenden MAXHUB-Angebote in Großbritannien werden im CEC auch die neuesten Innovationen des Unternehmens vorgestellt, darunter das kommerzielle 92-Zoll-Display UW92NA, das 65-Zoll MAXHUB XBoard Teams in der Version 65'' und die Konferenzlösung XCore Kit Pro+P30.

Neue Produkte und Zusammenarbeit mit Dynamic Tech

Das MAXHUB XBoard Teams Version 65" ist ein 4K-Touch-Display, das Windows 11 IoT-System unterstützt. Es verfügt über drei eingebaute Kameras mit fortschrittlichen KI-Funktionen, ein eingebautes 16-Mikrofon-Array, Stereolautsprecher sowie Zubehör wie Ständer und Stifte. Die MAXHUB XBoard Teams Version durchläuft derzeit eine Reihe von strengen Microsoft Kompatibilitäts- und Zertifizierungsprozessen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 verfügbar sein.