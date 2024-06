Meilenstein-Jubiläum markiert den nachhaltigen Einfluss von ADP auf die Arbeitswelt durch technologische Innovation, erstklassigen Service und unvergleichliches Fachwissen, das durch einen branchenführenden Datensatz unterstützt wird

ROSELAND, N.J., 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- ADP, ein führendes globales Technologieunternehmen, das Human Capital Management (HCM)-Lösungen anbietet, feierte sein 75-jähriges Bestehen, indem es am Montag, den 10. Juni 2024, die Eröffnungsglocke der NASDAQ MarketSite läutete. Die Zeremonie stand im Zeichen der langjährigen Geschichte und des bedeutenden Einflusses von ADP auf die Gestaltung der Arbeitswelt. Seit der Gründung im Jahr 1949, als ein einziger Kunde in New Jersey bedient wurde, bis heute mit mehr als einer Million Kunden weltweit, hat sich ADP immer darauf konzentriert, bessere Arbeitsmethoden zu entwickeln.