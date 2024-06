Pressestimme 'Handelsblatt' zu SPD/Europawahl "Handelsblatt" zu SPD/Europawahl: "Olaf Scholz hat nichts unversucht gelassen. Zuerst gab er den Kümmerer-Kanzler ("You will never walk alone"), dann folgte der Friedenskanzler und zum Schluss präsentierte Scholz sich der Bevölkerung in der …