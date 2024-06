FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach den mäßigen Verlusten zum Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Start des Xetra-Handels nur wenige Punkte verändert auf 18 500 Punkte. Laut der Commerzbank ist derzeit an den Börsen Konsolidierung angesagt vor wichtigen Erkenntnissen in puncto Geldpolitik der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Anleger warteten lieber ab. Der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets spricht von einem "Super-Mittwoch", an dem neben dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. In New York hatte es am Vorabend zwar leichte Gewinne gegeben, die aber für erneute Rekorde nicht ausgereicht hatten.