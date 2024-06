Die Entwicklung zu Wochenbeginn mit einem zweiten Standbein um 273,00 Euro weckt Hoffnungen auf einen Doppelboden in diesem Bereich, um diesen aus technischer Sicht zu bestätigen, bedarf es jedoch Notierungen über dem Niveau von mindestens 300,00 Euro. Alles andere wäre auf der Long-Seite aktuell noch spekulativ, was kleinere Positionen für den Anfang allerdings nicht ausschließt. Gewissheit dürfte man erst oberhalb von 300,00 Euro erlangen, Ziele könnten über diesem Niveau dann bei 324,40 und den aktuellen Jahreshochs von 348,40 Euro ausgerufen werden. Auf der Unterseite birgt lediglich ein Kursrutsch unter 246,00 Euro und den knapp darunter verlaufenden EMA 200 größere Abwärtsrisiken in Richtung 218,20 und glatt 200,00 Euro.

Trading-Strategie: