Der Sentix-Konjunkturndex per Mail hat sich auf minus 12,5 von minus 17,5 Punkten verbessert, die Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 26,3 von minus 33,5 Punkten im April. Für echten Konjunkturoptimismus sind die Sentix-Daten aber noch zu schwach.

Unter hoher Volatilität startete der Deutsche Aktienindex DAX in die neue Woche und gab zeitweise sogar auf ein frisches Monatstief nach. Von dem konnte sich der Index am späten Nachmittag jedoch wieder lösen und ein Stück weit seine Verluste auf 18.450 Punkte eingrenzen. An der Seitwärtsspanne der letzten Tage hat sich aber nichts geändert, diese wird zunächst weiter fortgesetzt. Um Aufwärtsimpulse auf der Oberseite mit einem Ziel bei 19.000 Punkten zu generieren, bedarf es Notierungen von über 18.815 Punkten. Auf der Unterseite würde ein Tagesschlusskurs unterhalb von 18.400 Zählern Abwärtsrisiken auf 18.200 Punkte freisetzen. Aktuell kann weder für die eine noch für die andere Seite eine eindeutige Tendenz abgeleitet werden, seit den Rekordständen tendiert das heimische Leitbarometer ohnehin in einem flachen Abwärtstrend.