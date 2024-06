Seit dem Verlaufshoch aus Mitte April bei 2.431 US-Dollar hat die Aufwärtsdynamik beim Gold-Future sichtlich abgenommen, das Edelmetall ist im Anschluss in eine aufwärtsgerichtete Konsolidierung übergegangen und konnte noch einmal Mitte Mai bei 2.450 US-Dollar weiteres Rekordhoch markieren. Seitdem allerdings gab es tendenziell nur noch Verluste, am Freitag sogar auf 2.286 US-Dollar und damit die untere Begrenzung des laufenden Trends. Sollte die Schiebephase der letzten Monate auf der Unterseite aufgelöst werden, würde es zu einem entsprechenden Verkaufssignal bei Gold kommen.

Kommt es zu einem Tagesschlusskurs unter dem Niveau von mindestens 2.277 US-Dollar, würde dies eindeutige Hinweise auf eine Korrektur zunächst in den Bereich von 2.242 und darunter 2.176 US-Dollar liefern. Erst nach Ausbildung eines anschließenden Bodens und Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye dürften Long-Positionen wieder interessant werden. Kurzfristig hat das Edelmetall sich durch den Pullback am Montag jedoch technisches Erholungspotenzial an 2.326 US-Dollar erarbeitet, eine überschießende Welle könnte sogar an den EMA 50 bei 2.334 US-Dollar heranreichen. Um allerdings neue Rekordstände ausbilden zu können, müsste Gold wieder über 2.390 US-Dollar zulegen, im Zuge dessen würden Kursgewinne an 2.464 US-Dollar möglich.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar)

Fazit Tagesschlusskurse unter 2.277 US-Dollar würden die Annahme einer gesunden Konsolidierung auf 2.176 US-Dollar mit einem kurzen Zwischenhalt am EMA 200 bei 2.242 US-Dollar stützen. Entsprechend könnte diese Entwicklung für den Aufbau von Short-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM6EKR genutzt werden. Endgültiges Ziel im Schein wurde bei 26,52 Euro errechnet, die Gesamtrenditechance beliefe sich auf 85 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von 2.320 US-Dollar vorläufig aber noch nicht unterschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 13,12 Euroergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage bis Wochen betragen.