Das revolutionäre Verkaufsmodell von Cardino für gebrauchte Elektrofahrzeuge begeistert Investoren mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro

Berlin - Cardino ist ein Pionier auf dem Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge und gab kürzlich eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro durch Point Nine bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von zahlreichen namhaften Angel Investoren und bekannten Persönlichkeiten unterstützt, darunter wichtige Investoren von Plattformen wie Rosberg Ventures, Vinted.com, Bolt, HomeToGo, Dance und HeyJobs.



Cardino hebt sich von anderen Anbietern ab, indem es den Verkauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen über eine digitale Plattform erleichtert und ein zuverlässiges Netzwerk vertrauenswürdiger Händler in ganz Europa nutzt. Dieses effiziente Modell vereinfacht nicht nur den Verkaufsprozess, sondern fördert auch eine nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft, indem es die Übergabe von gebrauchten Elektrofahrzeugen an neue Besitzer erleichtert.