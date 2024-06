Laut Bernstein ist es unwahrscheinlich, dass das vorgeschlagene 56 Milliarden US-Dollar schwere Vergütungspaket für Tesla-CEO Elon Musk die Zustimmung der Aktionäre erhalten wird. Am 13. Juni soll auf der Jahreshauptversammlung des Elektrofahrzeugherstellers darüber abgestimmt werden. Die Analysten merken an, dass rund 25 Prozent der stimmberechtigten Aktien von passiven Aktionären gehalten werden, die vermutlich den Empfehlungen gegen die Annahme von ISS und Glass Lewis folgen, oder von institutionellen Investoren, die bereits öffentlich ihre Absicht bekundet haben, dagegen zu stimmen.

Zudem geht Bernstein davon aus, dass die Anzahl der verwässerten Tesla-Aktien um neun Prozent fallen und der Gewinn pro Aktie um zehn Prozent steigen könnte, sollte Musks Gehaltspaket abgelehnt werden. "Wir glauben, dass die Aktie im Falle einer Ablehnung des Gehaltspakets wahrscheinlich fallen würde (möglicherweise um mehr als fünf Prozent), da wir befürchten, dass Musk Tesla verlassen könnte", so die Analysten. "Wenn die Abstimmung angenommen wird, erwarten wir eine positive Reaktion der Aktie, die aber wahrscheinlich gedämpfter ausfallen würde."

Am Optionsmarkt wird am Freitag, einen Tag nach dem Shareholder-Voting, eine Aktienbewegung von 5,1 Prozent in die eine oder andere Richtung erwartet. Die Bernstein-Analysten sehen das Kursziel für Tesla bei 120 US-Dollar und warnen, dass das Risiko einer Ablehnung von Musks Gehaltspaket möglicherweise von den Anlegern unterschätzt wird, was das Chancen-Risiko-Verhältnis bei der bevorstehenden Aktionärsabstimmung negativ beeinflussen könnte. Das Kursziel liegt rund 31 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag.

Musk äußerte sich bereits am Wochenende auf X, nachdem Norges Bank Investment Management erklärt hatte, dass der norwegische Vermögensverwalter gegen das Gehaltspaket von Tesla ist. "Es ist nicht cool", kleinere Anleger unterstützen es aber, fügte er hinzu. So hätten etwa 90 Prozent der Privatanleger, die ihre Stimme abgegeben haben, für beide Beschlüsse gestimmt“.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

KI-Champions: Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! 100 Prozent kostenlos. : Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Fordern Sie jetzt hier den brandneuen Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können –

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 161,1EUR auf Tradegate (11. Juni 2024, 08:40 Uhr) gehandelt.