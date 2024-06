Im Vorfeld präsentiert sich der Deutsche Aktienindex zwar weiterhin stabil, aber bleibt damit auch auf einem gefährlichen Niveau. Im Fall eines Ausschlags nach unten könnten zahlreiche Verkaufsaufträge schnell abgearbeitet und so der Index nach unten durchgereicht werden.

In den Prämien für Optionen lässt sich eine erwartete Schwankung im S&P 500 Index an der Wall Street von 1,25 Prozent ableiten – ein zwei Drittel höherer Wert als an vergleichbaren Tagen in der Vergangenheit, an denen auch schon einmal Inflationsdaten und Fed-Sitzung auf ein und denselben Tag gefallen waren.