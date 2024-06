CalSTRS hielt laut seiner Website zuletzt knapp 4,7 Millionen Aktien von Tesla. Laut Ailman war der Pensionsfonds schon vor dem Börsengang an Tesla beteiligt. Tesla hatte damals seinen Hauptsitz in Kalifornien, zog aber Ende 2021 nach Texas um. Im April verwaltete CalSTRS insgesamt ein Vermögen von rund 333 Milliarden US-Dollar.

Musks Gehaltspaket besteht aus leistungsabhängigen Aktienoptionen im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar. CalSTRS ist nicht der einzige Großaktionär, der gegen den Vorschlag ist. Auch der norwegische Staatsfonds hat sich dagegen ausgesprochen.

Ailman sagte, der Fonds plane nicht, seine Tesla-Aktien zu verkaufen, aber er halte die Bewertung der Aktie für zu hoch. "Selbst wenn diese Autos mit KI ausgestattet wären, wären sie nicht das 60-fache des Gewinns wert. Das ist völlig absurd", so Ailman.

Neben Tesla leitet Musk unter anderem auch das Social-Media-Unternehmen X und das Raketenunternehmen SpaceX. Der Milliardär hat angedeutet, dass er sich mehr auf seine anderen Projekte konzentrieren könnte, wenn das Gehaltspaket für Tesla abgelehnt würde.

Ailman sagte, er wolle nicht, dass Musk sich ganz von Tesla zurückziehe, fügte aber hinzu, Musk solle das Tagesgeschäft des Elektroauto-Herstellers professionellen Managern überlassen. "Er muss sich entweder auf Autos oder auf X oder auf die Reise zum Mars konzentrieren. Und ich glaube, dass sein Herz wirklich an der Reise zum Mars hängt", sagte Ailman.

CalSTRS und der norwegische Staatsfonds gehören zu den bedeutenden Anteilseignern von Tesla. Diese Opposition markiert eine kritische Phase für Musk, dessen Führungsrolle besonders unter Beobachtung steht, da die Verkaufszahlen von Tesla stagnieren und Musk versucht, den Fokus des Unternehmens auf Durchbrüche in der Künstlichen Intelligenz zu verlagern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividenden-Überblick!

Dennis Riedl verrät, wer wann oder wie viel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus? Was machen die US-Werte? Welche Unternehmen kommen sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie in seinem kostenlosen Dividenden-Report