Der wirtschaftliche Konkurrenzkampf mit China bewegt die westlichen Industrienationen zu nie dagewesenen Subventionen in Halbleiterfabriken. Hier empfiehlt sich jedoch ein differenzierter Blick auf den jeweiligen Markt. Denn die Spezialisten für Automobilchips wie NXP und Infineon kämpfen derzeit mit der unerwarteten Schwäche in ihren Zielmärkten. An Infineons Investition in Dresden im Ausmaß von rund 5,5 Milliarden US-Dollar wird aber festgehalten. Nachdem sich der Absatz von Elektromobilen unter den Erwartungen entwickelt hat, war Infineon nämlich gezwungen, die Effizienz zu steigern und beträchtliche Einsparungen einzuplanen. Denn bei einem Elektroauto werden besonders viele Teile von Infineon verbaut und damit Umsatz generiert. Es wird prognostiziert, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 sogar unter dem des Vorjahres liegen wird.

Die Entwicklung des Aktienkurses von Infineon ist seit Mitte 2023 fünfmal an der Überwindung des Widerstandes bei 38,52 Euro gescheitert. Für einen Einschnitt sorgten die schlechter als erwarteten Quartalszahlen vom 3. August 2023. Diese waren die Initialzündung für einen Fehlschlag bei der Überwindung der Marke von 38,520 Euro. Die dadurch angestoßene Korrektur stoppte erst am 31. Oktober 2023 auf dem Level von 27,50 Euro. Der Kurs erholte sich "V"-förmig erneut bis zum Widerstand bei 38,520 Euro, nur um abermals an dessen Überwindung zu scheitern. Aktuell testet das Papier das fünfte Mal diesen markanten Widerstand, wobei die Kursentwicklung seit Anfang Mai 2024 quasi auf der Stelle tritt. Eine abermalige Wendung nach unten könnte bis in den Bereich zwischen 31,00 und 30,00 Euro führen, ehe die Bullen wieder vermehrt für Kaufdruck und die Beruhigung des Kurses sorgen sollten. Im Falle eines erfolgreichen Ausbruchs nach oben könnte der Kurs am Level von 43,85 Euro wieder in eine Seitwärtskonsolidierung eintreten. Dieses Level entspricht dem partiellen Hoch vom 19. November 2021. Im Vergleich dazu liegt das All-Time-High bei 93,60 Euro und wurde am 26. Juni 2000 markiert.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz: