Heidelberg (ots) - · Geschäftsjahresziele 2023/2024 erreicht: Umsatz und

bereinigte EBITDA-Marge stabil bei 2,4 Mrd. EUR bzw. 7,2 Prozent



· Free Cashflow ohne Sondereinflüsse auf höchstem Niveau seit über 10 Jahren



· Druckmaschinenmesse drupa führt zu Erholung im Auftragseingang





· Kooperation mit Canon im wachsenden industriellen Inkjet-Druck· Ausblick 2024/2025: Umsatz und EBITDA trotz wirtschaftspolitischerUnsicherheiten auf VorjahresniveauDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat das Geschäftsjahr 2023/2024erfolgreich abgeschlossen und damit ihre Ziele erreicht. Der Umsatz blieb wiegeplant stabil bei rund 2,4 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,435 Mrd. EUR). Auch diebereinigte EBITDA-Marge konnte bei 7,2 Prozent gehalten werden. Nach einem sehrerfolgreichem drupa-Messeauftritt blickt das Unternehmen mit Zuversicht in dasneue Geschäftsjahr 2024/2025. Das weltweit hohe Kundeninteresse an denInnovationen des Unternehmens führte zum Start ins neue Geschäftsjahr zu einerweiteren Erholung des Auftragseingangs. Außerdem soll die in Düsseldorfbekanntgegebene Kooperation mit Canon im industriellen Inkjet-Druck neueWachstumsbereiche erschließen. In Summe erwartet HEIDELBERG trotzwirtschaftspolitischer Unsicherheiten für das Geschäftsjahr 2024/2025 einenUmsatz und eine EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau."Wir sind unserem Ziel einen großen Schritt nähergekommen, HEIDELBERG nachhaltigprofitabel aufzustellen. Auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind wirstabil geradeausgefahren, das macht uns zuversichtlich", sagt Dr. LudwinMonz,Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "In Zukunft wollen wir durch unsereKooperation mit Canon im industriellen Inkjet-Druck weitere Wachstumsmärkteerschließen."Geschäftsjahresziele 2023/2024 erreicht: Umsatz und bereinigte EBITDA-Margestabil bei 2,4 Mrd. EUR bzw. 7,2 ProzentHEIDELBERG hat trotz schwieriger wirtschaftlicher und geopolitischer Bedingungensowie gestiegener Kosten für Material, Energie und Personal seine Ziele für dasGeschäftsjahr 2023/2024 erreichen. Der Umsatz blieb wie geplant stabil bei rund2,4 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,435 Mrd. EUR). Auch die bereinigte EBITDA-Marge konntebei 7,2 Prozent gehalten werden. Der Free Cashflow lag bei 56 Mio. EUR, wobei imBerichtsjahr keine Sondereinflüsse, wie aus dem Verkauf vonnicht-betriebsnotwendigem Vermögen, enthalten sind. Damit konnte im abgelaufenenGeschäftsjahr der höchste Free Cashflow seit über 10 Jahren erzielt werden,wären die Free Cashflows der Vorjahre um die darin enthaltenen Sondereinflüssebereinigt worden. Diese Zahlen zeigen den Erfolg des Wertsteigerungsprogramms,