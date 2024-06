BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kann die Entwicklung eines potenziellen Mittels gegen einen bestimmten Lungenkrebs in China beschleunigt vorantreiben. Die chinesische Arzneimittelbehörde National Medical Products Administration (NMPA) habe dem Wirkstoff BAY 2927088 den Status einer sogenannten "Breakthrough Therapy" verliehen, teilte Bayer am Dienstag mit. Mit diesem Status sollen Entwicklung und Überprüfung von neuen Arzneimitteln in Bereichen mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf beschleunigt werden.

BAY 2927088 ist den Angaben zufolge eine potenzielle Therapie für Erwachsene mit inoperablem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), deren Tumoren sogenannte aktivierende HER2-Mutationen (ERBB2) aufweisen und die zuvor eine Therapie erhalten haben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Wirkstoff bereits im Februar den Status einer "Breakthrough Therapy" verliehen.