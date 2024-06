Der Onlinebroker Robinhood will seinen Startup-Charakter hinter sich lassen. Das US-Unternehmen kündigt einen Aktienrückkauf an – und eine Übernahme in Europa.

Robinhood befindet sich als Unternehmen gerade zu Beginn seiner zweiten Dekade. Als Startup will der Onlinebroker nun nicht mehr wahrgenommen werden. Aus gutem Grund: Das einst als Meme-Wert bei Kleinanlegern beliebte Papier kann an der Börse überzeugen. Damit das auch künftig so bleibt, nimmt Robinhood eine Stange Geld in die Hand.