Apple geht in die Offensive und schlägt damit das nächste Kapitel im Blockbuster „Künstliche Intelligenz“ auf, der an der Börse gerade mehr und mehr Anleger in seinen Bann und die entsprechenden Aktien zieht. Zusammen mit dem Startup OpenAI will Apple ab Herbst neue KI-Funktionen in seine Produkte integrieren.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Damit könnte sich der iPhone-Hersteller endlich wieder ein Stück von den Konkurrenten Microsoft und Google absetzen, die bereits KI in ihren Geräten und Betriebssystemen nutzen. Ob dies allerdings ausreicht, einen neuen Boom bei iPhones, iPads und iMacs auszulösen, muss abgewartet werden. Erste Analysten haben zumindest schon mal die Kursziele für die Apple-Aktie angehoben. Was den Gesamtmarkt angeht, dürften die Nachrichten in jedem Fall die Kauflaune vor allem bei Technologieaktien am Leben halten und so manche potenzielle Zinsenttäuschung kompensieren.

Denn die könnte kommen, wenn morgen erstens die Inflation in den USA für den Monat Mai stärker gemeldet wird als die erwarteten 3,4 Prozent oder zweitens die US-Notenbank Fed am Abend die geplante Zahl der Zinssenkungen im laufenden Jahr zu niedrig ansetzt oder drittens den Zeitpunkt für die Zinswende zu weit nach hinten schiebt.

Die Angst vor einer Kombination möglicherweise aus allem und einer entsprechenden Reaktion am Aktienmarkt lähmt derzeit die Anleger. Auf der anderen Seite muss man konstatieren, dass bislang jede Enttäuschung schnell wieder vergessen war und die Kurse nach einem kurzen Schluckauf weiter stiegen. Auch von einem Sommerloch ist derzeit keine Spur, die Höchststände in den wichtigsten Indizes bleiben in Reichweite. Es ist also gut möglich, dass alle Sorgen unbegründet sind und auch die Rally im DAX spätestens am Donnerstag in die Verlängerung geht.