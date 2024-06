Der KI-Krieg hat begonnen: Elon Musk gegen Apple!

Der KI-Krieg hat begonnen: Apple will in Sachen KI nachziehen und Anwendungen wie ChatGPT bei seinen Geräten anbieten - Elon Musk aber hat nun gedroht, Apple bei seinen Produkten (Tesla, Twitter) auszuschließen. Der Grund: die Anwender würden sich der KI-Firma OpenAI komplett ausliefern. Das bringt zwei Probleme auf den Punkt: erstens eben die von Elon Musk angesprochene Daten-Problematik, die mit KI-Anwendungen verbunden sind. Und zweitens die bisherige Verquickung zwischen Microsoft und der eigentlich ja als "Gutmenschen-Projekt" gegründeten Firma OpenAI - nun also diese Allianz zwischen OpenAI und Microsoft-Konkurrent Apple. Das wird Konflikte geben. Im Vorfeld des morgigen "Super-Mittwoch" wieder miserable Handelsvolumina an der Wall Street..

Hinweise aus Video: