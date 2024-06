Tourismus in Deutschland im April 2024

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, April 2024



37,1 Millionen



-7,4 % zum April 2023



Im April 2024 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 37,1 Millionen

Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 7,4 % weniger als im

April 2023. Dieser Rückgang dürfte mit dem frühen Osterferienbeginn im Jahr 2024

zusammenhängen. In den Monaten März und April 2024 zusammengenommen waren die

Übernachtungszahlen höher als im Vorjahreszeitraum.



Zahl der Gäste aus dem Ausland nimmt im Vorjahresvergleich leicht zu