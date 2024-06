LONDON, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Cronofy, der eingebettete Planer für Hochleistungsteams, hat die neueste Ausgabe seines jährlichen Berichts über die Erwartungen der Bewerber veröffentlicht. Der Bericht, für den 12.000 Bewerber in 7 Ländern in Europa und Nordamerika befragt wurden, bietet exklusive Einblicke in die Wünsche der Bewerber bei der Einstellung von Mitarbeitern.

Bewerber klagen über die längsten Verzögerungen bei der Planung von Vorstellungsgesprächen, die es je gab, weil die Arbeitsbelastung der Personalverantwortlichen zugenommen hat

Inmitten von Entlassungen berichten Bewerber, dass sie den Markt im Vergleich zu den Vorjahren als deutlich weniger stabil empfinden. Im Jahr 2024 wartet ein höherer Anteil (36 %) der Bewerber einen Monat oder länger, bevor sie ein Bewerbungsgespräch im Terminierungsprozess abbrechen, 12 % mehr als im letzten Jahr. Nur 12 % der Kandidaten würden sich nach einer Woche abmelden, weniger als die Hälfte im Vergleich zu 2023.

Die Personalverantwortlichen stehen stärker unter Druck, da der Prozentsatz der Bewerber, die einen Monat oder länger auf ihr erstes Vorstellungsgespräch warten müssen, im Vergleich zum Vorjahr um fast das Dreifache gestiegen ist (von 5 % auf 14 %). Der größte Teil der Bewerber (31 %) gibt an, dass die Terminierung ihres ersten Vorstellungsgesprächs 2 bis 3 Wochen gedauert hat, was eine verpasste Chance für Personalverantwortliche darstellt, die Spitzenkandidaten einstellen wollen.

Bewerber fordern eine automatisierte Planung von Vorstellungsgesprächen, um Wartezeiten zu verkürzen

37 % der Bewerber nannten als wichtigsten Bereich, den sie automatisiert sehen möchten, die Planung von Vorstellungsgesprächen. 81 % geben außerdem an, dass menschliche Berührungspunkte während des Einstellungsprozesses von entscheidender Bedeutung sind, so dass Personalvermittler ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und rechtzeitiger Kommunikation finden müssen, um erfolgreich zu sein.

