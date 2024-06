Die Allianz-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) trat nach ihrem Jahreshoch bei 280 Euro vom 2.4.2024 in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 259 Euro bis 274 Euro ein. Allerdings ist zu bemerken, dass dieser Seitwärtsbewegung ein kräftiger Kursanstieg vorangegangen war, die vor einem Jahr bei 204 Euro ihren Anfang hatte. Derzeit befindet sich die Allianz-Aktie mit ihrem aktuellen Kursniveau von 260 Euro im Jahresvergleich mit 24 Prozent im Plus. Setzt die von der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 309 Euro zum Kauf empfohlene Allianz-Aktie ihre Seitwärtsbewegung in den nächsten Monaten fort, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen.

Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Allianz-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.