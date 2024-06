Krakow, Polen (ots/PRNewswire) - Comarch, ein globaler Anbieter von

Das Miles-Programm von AZAL wird mithilfe der Comarch Loyalty ManagementPlattform entwickelt. Das Projekt umfasst die Implementierung von Modulen wie:- Geschäftsverwaltung- Kontaktzentrum- Data HubAZAL Miles richtet sich an Vielreisende und ermöglicht es ihnen, Punkte fürFlüge oder Dienstleistungen von Airline-Partnern zu sammeln. Die Anzahl dergesammelten Punkte hängt von der Höhe des Eurobetrags, der Reiserichtung und derServiceklasse ab. Mitglieder des Miles-Programms von AZAL können auch über ihreCo-Branding-Kartenbankpartner Punkte sammeln, die anschließend gegen Flugticketsvon Azerbaijan Airlines und andere Prämien eingetauscht werden können. Derzeitzählt das Miles-Programms von AZAL mehr als 200 000 Mitglieder.Informationen zu Azerbaijan AirlinesAzerbaijan Airlines wurde 1992 gegründet und ist die nationale Fluggesellschaftvon Aserbaidschan. Mit einer Flotte von 29 Flugzeugen und Flügen zu mehr als 50Zielen erlebt die Fluggesellschaft ein dynamisches Wachstum mit einem Anstiegdes gesamten Passagieraufkommens um 50,8 % im ersten Quartal 2024 im Vergleichzum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Azerbaijan Airlines hat von Skytrax eine4-Sterne-Bewertung erhalten, die den hochwertigen Service am Flughafen und anBord widerspiegelt.Informationen zu ComarchComarch ist international als führender Anbieter von Technologielösungenanerkannt und hat sich auf die Bereitstellung von fortschrittlichenKundenbindungsplattformen spezialisiert. Das Flaggschiff Comarch LoyaltyManagement Plattform erleichtert die Erstellung und Verwaltung vonKundenbindungen und Prämien, rationalisiert die effektive Verwaltung vonTeilnehmerdaten und unterstützt die Omnichannel-Kommunikation.