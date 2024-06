Unter Joe Biden hat die US-Kartellbehörde (FTC) gemeinsam mit der US-Börsenaufsicht (SEC) Amazon, Apple, Alphabet und nun auch Nvidia, Microsoft und OpenAI ins Visier genommen. Ich habe den Eindruck, die Kartellbehörde schaut auf den Erfolg von Unternehmen und schüttelt dann neidisch den Kopf: Das dürfe nicht sein. Denn inhaltlich habe ich noch nichts gehört, was einen Machtmissbrauch zum Nachteil der Kunden belegen würde.

Erfolgsgeheimnis von Amazon: Innovation und Skaleneffekte

Amazon ist weltweit erfolgreich und ein Treiber von Deflation: Produkte können weltweit binnen weniger Stunden zu günstigen Preisen nach Hause geliefert werden. Natürlich gibt es viele Produkte anderswo günstiger als bei Amazon. Aber das ist doch kein Machtmissbrauch, wenn man nutzt, dass die eigenen Kunden den Komfort und die Sicherheit des eigenen Unternehmens höher schätzen als die letzten paar Cent zu sparen. Und Händler, die über Amazon verkaufen, können ebenfalls auf ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen zugreifen, die Amazon über die Jahre entwickelt hat.



Die Frage ist, hat Amazon seinen Erfolg durch Machtmissbrauch erzielt? Wurden Wettbewerber mit besseren Angeboten durch Dumpingpreise aus dem Markt gedrängt?



Da mag es den einen oder anderen Fall geben. Doch grundsätzlich hat Amazon stets die besten Dienstleistungen entwickelt und aufgrund der Unternehmensgröße (steigende Skalenerträge) konnten Innovationen günstiger angeboten werden. Das waren also keine Dumpingpreise, sondern die Preise waren je Kunde günstiger aufgrund der Skalenerträge des großen Unternehmens. Ich kann darin keinen Machtmissbrauch sehen.

Googles Erfolg mit AdWords: Innovation oder Machtmissbrauch?

Alphabet wird vorgeworfen, seine AdWords-Werbung auf Google und anderen Plattformen mit zu hohen Provisionen zu versehen. Die Werbung sei für Werbende zu teuer, so der Vorwurf. Aber auch hier gilt, dass der Erfolg von Google gerade auf der erfolgreichen AdWords-Plattform beruht. Besser als der Wettbewerb ist es Google gelungen, Werbung an relevante Nutzer auszuliefern. Wer im Internet Werbung schalten möchte, kommt an Google nicht mehr vorbei, auch aufgrund der Reichweite der Google-Suchmaschine.



Aber auch hier finde ich keinen Machtmissbrauch: Das Angebot von Google war einfach besser. Ich war von Anfang an dabei und habe immer wieder die unterschiedlichen Werbeplattformen getestet.



Zudem gibt es Alternativen: The Trade Desk ist ein Wettbewerber von AdWords und mit 40 Mrd. USD Marktkapitalisierung ist das Unternehmen auch nicht gerade klein. Gleichzeitig ist nun die Google-Suchmaschine unter Druck durch Chat-GPT und andere KI-Assistenten. Ganz zu schweigen von Meta und TikTok, die immer mehr Online-Zeit bei Kunden gewinnen und diese mit Werbung bespielen. Ich kann also nicht einmal ein Monopol entdecken.