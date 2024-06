Berlin (ots) - Cardino ist ein Pionier auf dem Markt für gebrauchte

Elektrofahrzeuge und gab kürzlich eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe

von 4 Millionen Euro durch Point Nine bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von

zahlreichen namhaften Angel Investoren und bekannten Persönlichkeiten

unterstützt, darunter wichtige Investoren von Plattformen wie Rosberg Ventures,

Vinted.com, Bolt, HomeToGo, Dance und HeyJobs.



Cardino hebt sich von anderen Anbietern ab, indem es den Verkauf von gebrauchten

Elektrofahrzeugen über eine digitale Plattform erleichtert und ein zuverlässiges

Netzwerk vertrauenswürdiger Händler in ganz Europa nutzt. Dieses effiziente

Modell vereinfacht nicht nur den Verkaufsprozess, sondern fördert auch eine

nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft, indem es die Übergabe von

gebrauchten Elektrofahrzeugen an neue Besitzer erleichtert.







Wahrscheinlichkeit von 80 % innerhalb von 72 Stunden nach dem Einstellen ein

verbindliches Angebot. Das Unternehmen kümmert sich um alle Aspekte der

Transaktion, von einer kostenlosen Bewertung auf der Grundlage von

Echtzeit-Marktdaten bis hin zur Abwicklung der Logistik und der

Zahlungsabwicklung. Dies garantiert, dass das Fahrzeug innerhalb von 7 Tagen

nach Vertragsunterzeichnung direkt beim Verkäufer abgeholt wird.



Diese bedeutende Investition ist ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in das

innovative Geschäftsmodell von Cardino und dessen bemerkenswerten Wachstumskurs.

Cardino hat im ersten Quartal 2024 ein Wachstum von fast 50 % gegenüber dem

Vorquartal erzielt und sein jährliches Bruttowarenvolumen ist auf über 100

Millionen Euro angestiegen. Diese Zahlen unterstreichen die Position von Cardino

als Vorreiter in der sich schnell entwickelnden Landschaft der Elektrofahrzeuge.



Cardino stattet Autohäuser mit einem fortschrittlichen Toolkit zur effizienten

Beschaffung von E-Fahrzeugen aus. Der größte Vorteil für die Händler ist der

einfache Zugang zum Angebot aus verschiedenen Märkten und die hohe Qualität der

Fahrzeuge mit geringer Laufleistung und ohne Schäden.



Die Plattform bietet umfassende Fahrzeugprofile und ermöglicht eine direkte

Gebotsabgabe. So wird der Erwerbsprozess vereinfacht, wettbewerbsfähige Preise

für Käufer erzielt und Verkäufer und Käufer aus verschiedenen Märkten

zusammengebracht.



Nico Rosberg von Rosberg Ventures äußerte sich begeistert über die Auswirkungen

der Plattform: "Die Zukunft des Autos ist elektrisch. Dafür brauchen wir einen

nachhaltig funktionierenden Gebrauchtmarkt. Henrik, Lukasz und das gesamte

Cardino-Team leisten hier mit ihrer Plattform Pionierarbeit. Cardino ist so

effizient wie transparent und setzt damit neue Maßstäbe für die gesamte Branche.

Deshalb freue ich mich, diese Mission als Investor zu unterstützen."



"Cardino hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge

durch seinen digitalen Ansatz zu revolutionieren und den Prozess für Verkäufer

und Händler bequem und effizient zu gestalten", so die Gründer Henrik Sachs und

Lukasz Pajak.



Das Unternehmen wurde 2022 gegründet, um den Markt für gebrauchte Elektroautos

zu revolutionieren.



Während sich die Serviceleistungen von Cardino auf ganz Europa ausweiten, bleibt

das Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit im Automobilsektor ungebrochen.

Zu den Plänen für 2024 gehören die Ausweitung der Verbraucherservices auf

Österreich und Frankreich auf der Verkäuferseite und die Verbesserung der

Funktionen der Plattform, wie z. B. die Einführung eines firmeneigenen

Online-Checks des Batteriezustands, um neue Maßstäbe auf dem Markt für

Elektrofahrzeuge zu setzen.



Über Cardino



Cardino wurde in Berlin im Jahr 2022 mit der Vision gegründet, den Markt für

gebrauchte Elektroautos zu revolutionieren. Unser Ziel ist es, sowohl für

Gebrauchtwagenhändler als auch für Privatverkäufer alle unnötigen

Schwierigkeiten beim Kauf und Verkauf von Autos zu beseitigen. Zusammen wollen

wir dafür sorgen, dass gebrauchte Elektroautos zu fairen Preisen einen neuen

Besitzer finden.



Pressekontakt:



Grigorij Richters

mailto:Grig@xwecan.com

+42(0)725564368



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173321/5798371

OTS: Cardino GmbH





Privatverkäufer profitieren von einer nahtlosen Erfahrung und erhalten mit einerWahrscheinlichkeit von 80 % innerhalb von 72 Stunden nach dem Einstellen einverbindliches Angebot. Das Unternehmen kümmert sich um alle Aspekte derTransaktion, von einer kostenlosen Bewertung auf der Grundlage vonEchtzeit-Marktdaten bis hin zur Abwicklung der Logistik und derZahlungsabwicklung. Dies garantiert, dass das Fahrzeug innerhalb von 7 Tagennach Vertragsunterzeichnung direkt beim Verkäufer abgeholt wird.Diese bedeutende Investition ist ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in dasinnovative Geschäftsmodell von Cardino und dessen bemerkenswerten Wachstumskurs.Cardino hat im ersten Quartal 2024 ein Wachstum von fast 50 % gegenüber demVorquartal erzielt und sein jährliches Bruttowarenvolumen ist auf über 100Millionen Euro angestiegen. Diese Zahlen unterstreichen die Position von Cardinoals Vorreiter in der sich schnell entwickelnden Landschaft der Elektrofahrzeuge.Cardino stattet Autohäuser mit einem fortschrittlichen Toolkit zur effizientenBeschaffung von E-Fahrzeugen aus. Der größte Vorteil für die Händler ist dereinfache Zugang zum Angebot aus verschiedenen Märkten und die hohe Qualität derFahrzeuge mit geringer Laufleistung und ohne Schäden.Die Plattform bietet umfassende Fahrzeugprofile und ermöglicht eine direkteGebotsabgabe. So wird der Erwerbsprozess vereinfacht, wettbewerbsfähige Preisefür Käufer erzielt und Verkäufer und Käufer aus verschiedenen Märktenzusammengebracht.Nico Rosberg von Rosberg Ventures äußerte sich begeistert über die Auswirkungender Plattform: "Die Zukunft des Autos ist elektrisch. Dafür brauchen wir einennachhaltig funktionierenden Gebrauchtmarkt. Henrik, Lukasz und das gesamteCardino-Team leisten hier mit ihrer Plattform Pionierarbeit. Cardino ist soeffizient wie transparent und setzt damit neue Maßstäbe für die gesamte Branche.Deshalb freue ich mich, diese Mission als Investor zu unterstützen.""Cardino hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt für gebrauchte Elektrofahrzeugedurch seinen digitalen Ansatz zu revolutionieren und den Prozess für Verkäuferund Händler bequem und effizient zu gestalten", so die Gründer Henrik Sachs undLukasz Pajak.Das Unternehmen wurde 2022 gegründet, um den Markt für gebrauchte Elektroautoszu revolutionieren.Während sich die Serviceleistungen von Cardino auf ganz Europa ausweiten, bleibtdas Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit im Automobilsektor ungebrochen.Zu den Plänen für 2024 gehören die Ausweitung der Verbraucherservices aufÖsterreich und Frankreich auf der Verkäuferseite und die Verbesserung derFunktionen der Plattform, wie z. B. die Einführung eines firmeneigenenOnline-Checks des Batteriezustands, um neue Maßstäbe auf dem Markt fürElektrofahrzeuge zu setzen.Über CardinoCardino wurde in Berlin im Jahr 2022 mit der Vision gegründet, den Markt fürgebrauchte Elektroautos zu revolutionieren. Unser Ziel ist es, sowohl fürGebrauchtwagenhändler als auch für Privatverkäufer alle unnötigenSchwierigkeiten beim Kauf und Verkauf von Autos zu beseitigen. Zusammen wollenwir dafür sorgen, dass gebrauchte Elektroautos zu fairen Preisen einen neuenBesitzer finden.Pressekontakt:Grigorij Richtersmailto:Grig@xwecan.com+42(0)725564368Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173321/5798371OTS: Cardino GmbH