BERLIN, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) stellt in Partnerschaft mit Swiss Re (SWX: SREN) ab sofort die Lösung Connected Underwriting Life Workbench in ausgewählten Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zur Verfügung. Die Lösung wurde im vergangenen Jahr bereits in Nordamerika eingeführt . Die Appian Connected Underwriting Life Workbench, die in die automatisierte Lebensversicherungslösung Magnum von Swiss Re integriert ist, beschleunigt den Lebensversicherungs-Underwriting-Prozess und verbessert die Produktivität und Nutzererfahrung der Underwriter in einem einheitlichen System.