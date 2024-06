DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Thyssenkrupp -Chef Miguel López hat die Absicht des Managements bekräftigt, beim geplanten Abbau der Stahlerzeugungskapazitäten in Duisburg Arbeitnehmerinteressen zu berücksichtigen. "Unser Ziel ist es, die geplanten Anpassungen möglichst sozialverträglich umzusetzen und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden", sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. "Das war bei Thyssenkrupp immer so, und das soll auch so bleiben."

Thyssenkrupp Steel hatte im April einen deutlichen Kapazitätsabbau in Duisburg angekündigt, der auch zu einem weiteren Stellenabbau führen wird. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die IG Metall will eine Restrukturierung unter anderem nur dann mittragen, wenn betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen und Standortgarantien über 2026 hinaus abgegeben werden.