Die Aktie von Raspberry Pi wird seit Dienstag unter Vorbehalt gehandelt und soll am Freitag in vollem Umfang an die Börse gehen. Die Aktien stiegen auf 390 Pence, nachdem das Tech-Unternehmen den Preis für seine Aktien auf 280 Pence pro Stück festgesetzt hatte. Die Börsennotierung wird als seltener Erfolg für die Londoner Hauptbörse betrachtet, die sich um die Zulassung von Technologieunternehmen bemüht hat. Auf der Grundlage des anfänglichen Preises der Aktien wurde das Unternehmen mit rund 541,6 Millionen Pfund bewertet.

Das Angebot von Raspberry Pi umfasst 45,9 Millionen Stammaktien, die vom derzeitigen Mehrheitsaktionär des Unternehmens, Raspberry Pi Mid Co Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Raspberry Pi Foundation, verkauft werden. Hinzu kommen 2,13 Millionen Stammaktien, die von anderen Aktionären verkauft wurden, sowie 11,23 Millionen neu ausgegebene Aktien. Sollte die Nachfrage größer sein, kann die Raspberry Pi Foundation im Rahmen einer sogenannten Mehrzuteilungsoption weitere 4,6 Millionen Aktien ausgeben.