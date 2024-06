München (ots) - Die Führungsspitze des Bundesverbandes der Pharmazeutischen

Industrie (BPI) im Pharma Fakten-Interview: Ein halbes Jahr nach Verabschiedung

der Nationalen Pharmastrategie der Bundesregierung ziehen Oliver Kirst,

BPI-Vorsitzender und Geschäftsführer von Servier Deutschland, sowie Dr. Kai

Joachimsen, BPI-Hauptgeschäftsführer, Bilanz. Der Tenor: Die wichtigsten Weichen

sind gestellt, aber nun muss sie auch zügig umgesetzt werden. Denn viel Zeit

bleibt nicht:

https://pharma-fakten.de/news/pharma-in-deutschland-man-muss-uns-nur-lassen/ .



