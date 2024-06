Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wie sich die

Kaufpreise für Einfamilienhäuser in den sechzehn Bundesländern innerhalb eines

Jahres entwickelt haben und wo es deutschlandweit die günstigsten Häuser für

Familien gibt:



- Die günstigsten Einfamilienhäuser stehen in Saarland, Thüringen,

Sachsen-Anhalt und in Sachsen.

- Größte Preisentwicklung bei Bestandshäusern in Thüringen, Nordrhein-Westfalen

und Sachsen. Preise für Neubauhäuser steigen in Berlin, Brandenburg und

Nordrhein-Westfalen am stärksten.

- In 6 von 16 Bundesländern liegen die Preise für Bestandshäuser noch unter dem

Vorjahresniveau. Im Neubau ist das in 5 Bundesländern der Fall. Am

deutlichsten in Bremen und Hamburg .







davon, in einem freistehenden Einfamilienhaus zu wohnen, wie die Interhyp

Wohntraumstudie (https://www.interhyp.de/ueber-interhyp/presse/interhyp-wohntrau

mstudie-2023-wie-wirken-sich-die-krisen-unserer-zeit-auf-die-wohntraeume-der-deu

tschen-aus/) im letzten Jahr ergab. Insbesondere kleinere Häuser mit einer

Wohnfläche von bis zu 150 Quadratmeter sind beliebt, so eine vor kurzem

veröffentlichte Auswertung von ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/unt

ernehmen/news-medien/news/default-title/diese-immobilien-gehen-jetzt-vom-markt/)

. Die aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, in welchen Bundesländern

Deutschlands es die günstigsten Einfamilienhäuser gibt.



"Der Wunsch nach Wohneigentum ist in Deutschland ungebrochen hoch. Die Zinsen

haben sich stabil auf einem Niveau eingependelt. Wer jetzt auf der Suche nach

einem Einfamilienhaus ist, findet im Saarland, aber auch in Thüringen,

Sachsen-Anhalt und Sachsen vergleichsweise günstige Angebote" , sagt Dr. Gesa

Crockford, Geschäftsführerin ImmoScout24. "Diese Bundesländer sind ländlich

geprägt, profitieren aber von der positiven Entwicklung der regionalen Zentren

wie Erfurt, Jena, Magdeburg und Leipzig. Das 'Haus im Grünen' ist hier beliebt.

So steigen die Preise für Bestands-Einfamilienhäuser in Thüringen am stärksten -

sogar stärker als in Berlin."



Die günstigsten Einfamilienhäuser gibt es im Saarland, in Thüringen,

Sachsen-Anhalt und Sachsen



Unter den sechzehn Bundesländern sind Bestandshäuser im Saarland mit einem

Quadratmeterpreis von 2.133 Euro am günstigsten. Auf Platz zwei folgt Thüringen

mit durchschnittlich 2.145 Euro pro Quadratmeter. Auf dem dritten Platz landet

Sachsen-Anhalt , wo der Preis bei 2.292 Euro liegt. Auch in Sachsen, Seite 2 ► Seite 1 von 3



Nach der Zinswende träumt nach wie vor mehr als jede:r Zweite in Deutschlanddavon, in einem freistehenden Einfamilienhaus zu wohnen, wie die InterhypWohntraumstudie (https://www.interhyp.de/ueber-interhyp/presse/interhyp-wohntraumstudie-2023-wie-wirken-sich-die-krisen-unserer-zeit-auf-die-wohntraeume-der-deutschen-aus/) im letzten Jahr ergab. Insbesondere kleinere Häuser mit einerWohnfläche von bis zu 150 Quadratmeter sind beliebt, so eine vor kurzemveröffentlichte Auswertung von ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen/news-medien/news/default-title/diese-immobilien-gehen-jetzt-vom-markt/). Die aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, in welchen BundesländernDeutschlands es die günstigsten Einfamilienhäuser gibt."Der Wunsch nach Wohneigentum ist in Deutschland ungebrochen hoch. Die Zinsenhaben sich stabil auf einem Niveau eingependelt. Wer jetzt auf der Suche nacheinem Einfamilienhaus ist, findet im Saarland, aber auch in Thüringen,Sachsen-Anhalt und Sachsen vergleichsweise günstige Angebote" , sagt Dr. GesaCrockford, Geschäftsführerin ImmoScout24. "Diese Bundesländer sind ländlichgeprägt, profitieren aber von der positiven Entwicklung der regionalen Zentrenwie Erfurt, Jena, Magdeburg und Leipzig. Das 'Haus im Grünen' ist hier beliebt.So steigen die Preise für Bestands-Einfamilienhäuser in Thüringen am stärksten -sogar stärker als in Berlin."Die günstigsten Einfamilienhäuser gibt es im Saarland, in Thüringen,Sachsen-Anhalt und SachsenUnter den sechzehn Bundesländern sind Bestandshäuser im Saarland mit einemQuadratmeterpreis von 2.133 Euro am günstigsten. Auf Platz zwei folgt Thüringenmit durchschnittlich 2.145 Euro pro Quadratmeter. Auf dem dritten Platz landetSachsen-Anhalt , wo der Preis bei 2.292 Euro liegt. Auch in Sachsen,