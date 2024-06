München (ots) - Nachhaltigkeit ist für Industrieunternehmen längst ein Muss. Das

unterstreicht die aktuelle Studie "Spotlight Zukunft 2024", nach der drei von

vier Unternehmen sich sowohl von Kunden und Investoren als auch von der eigenen

Belegschaft zu einem umweltverträglicheren Handeln gedrängt fühlen. Das Problem:

Um den Wünschen der Stakeholder möglichst schnell gerecht werden zu können,

müssen die Unternehmen nach eigener Aussage bei der Erfassung und Aufbereitung

ihrer Daten noch deutlich zulegen. Im Auftrag des PLM-Anbieters Aras wurden 835

Expertinnen und Experten auf Führungsebene in den USA, Europa und Japan befragt.



"Wie unsere Studie eindrücklich zeigt, ist der Übergang zu einer grünen

Wirtschaft nicht nur ein politisches Ziel, sondern wird weltweit von zahlreichen

weiteren Stakeholdern massiv gefordert", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice

President bei Aras. Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sind also

der Schlüssel, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein. "Egal ob

in Europa, den USA oder Japan - in neun von zehn Unternehmen hat das Management

bereits erkannt, dass die grüne Transformation nicht Bremser, sondern Treiber

ihres künftigen Geschäftserfolgs ist", so Rollenmüller weiter.









Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele spielen die sogenannten drei Rs eine

zentrale Rolle: Reduce, Reuse, Recycle. So hat bei 83 Prozent der befragten

Unternehmen der geringere Verbrauch von Rohstoffen, Materialen und Produkten

bereits hohe Priorität. Zudem setzen schon rund 70 Prozent der Unternehmen auf

den Einsatz von Gebrauchtmaschinen, den Umbau bestehender Anlagen sowie die

Rückführung von Materialien und Werkstoffen in den wirtschaftlichen Kreislauf.

Interessant: Mit 78 Prozent (Reduce), 57 Prozent (Reuse) und 65 Prozent

(Recycle) bilden die Industriebetriebe der DACH-Region im internationalen

Vergleich eher das Schlusslicht.



PLM führt zu neuen digitalen und nachhaltigen Geschäftsmodellen



"An die Stelle einer Wegwerfwirtschaft tritt ein auf Wiederverwendung

basierendes Produktionsmodell. Doch damit der Übergang von der linearen

Ressourcenverarbeitung zur Kreislaufwirtschaft gelingt, sollten Unternehmen ihre

Entwicklungs- und Produktionsprozesse anders denken und planen", ist

Industrieexperte Rollenmüller überzeugt. "Um das grüne Potenzial voll

auszuschöpfen, müssen Unternehmen nicht nur ihre Daten aus der Konstruktions-

und Fertigungsphase erfassen und analysieren, sondern auch die Liefer- und

Abnehmerkette integrieren."



Noch erschweren zahlreiche Lücken in der Datenauswertung vielen Unternehmen den



