Berlin (ots) - Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche

Institut für Service-Qualität prämieren heute Projekte aus allen

Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Die feierliche

Verleihung des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte findet in der

Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt ( Veröffentlichungshinweise: ntv Startup

Magazin, Samstag, 15.06., 10:30 Uhr und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 3-2024,

ab 21.06. im Zeitschriftenhandel ).



Die Transformation des Wirtschaftslebens durchzieht unter dem Gesichtspunkt der

Nachhaltigkeit alle Branchen. Wie Unternehmen erfolgreich nachhaltig agieren,

zeigen die Preisträger dieses Awards. 342 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden

nominiert, 70 überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Juryvorsitzende

Yvonne Zwick (B.A.U.M. e.V.): "Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der

Nominierungen nochmals um 20 Prozent an. Das zeigt, dass nachhaltiges

Wirtschaften bewegt und gute unternehmerische Ideen positiv auffallen. Die

Vielfalt der ausgezeichneten Projekte belegt zudem den Facettenreichtum von

nachhaltigem Wirtschaften. Wichtig ist nur noch die Einbettung dieser guten

Projekte ins Kerngeschäft!"





Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a.D.: "Die Preisträger des Awards zeigen beispielhaft das nachhaltige Engagementder deutschen Unternehmen auf allen Ebenen. Der Award ist hoffentlich auchInspiration für weitere Unternehmen und Institutionen, die notwendigen Schrittein Richtung Nachhaltigkeit entschlossen voranzutreiben."Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte vonKMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen.Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte ökologische Ziele wieRohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz, aber auch soziale Ziele wieBildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgteanhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation,Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität.Je nach Anzahl eingereichter Projekte pro Kategorie werden erste Plätze und ggf.noch weitere Preisträger ausgezeichnet.Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.) -Juryvorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende B.A.U.M. e.V.) - Marcus Betz (Stellv.Vorstand Stadtsparkasse München), Prof. Dr. Andreas Christian Braun (UniversitätKassel, Direktor im Kassel Institute for Sustainability), Dr. Michael Brüntrup(German Institute of Development and Sustainability IDOS), Prof. Elisabeth