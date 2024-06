Frankfurt (ots/PRNewswire) -



- Große Unternehmen wie adidas, Amazon, DHL Group, Indeed, Mast-Jägermeister,

McDonald's, SAP und Volkswagen engagieren sich gemeinsam, um Geflüchteten in

Deutschland den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern

- Bündnis heute in der Zentrale von Eintracht Frankfurt vorgestellt - der erste

Sportverein, der sich Tent anschließt



Die Tent Partnership for Refugees (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4187376-1

&h=816490040&u=http%3A%2F%2Fwww.tent.org%2F&a=Tent+Partnership+for+Refugees)

(Tent) - ein internationales Netzwerk von Unternehmen, die sich für die

Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten einsetzen - kündigte heute den Start

von Tent Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4187376-1&h=1697492855

&u=http%3A%2F%2Fwww.tent.org%2Fdeutschland&a=Tent+Deutschland) an. Dieses

Bündnis von mehr als 60 großen Unternehmen setzt sich für die Einstellung von

Geflüchteten ein und unterstützt diese bei der Vorbereitung auf den

Arbeitsmarkt. Der offizielle Startschuss für Tent Deutschland fällt heute im

Rahmen einer hochrangigen Veranstaltung bei Eintracht Frankfurt - dem ersten

Sportverein, der dem Tent-Netzwerk beitritt.







hat über zwei Millionen Geflüchtete aufgenommen, darunter über eine Million

ukrainische Geflüchtete und andere aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und Irak.

Obwohl sie rechtmäßig arbeiten dürfen und über vielfältige Erfahrungen und

berufliche Qualifikationen verfügen, sind fast eine halbe Million Geflüchtete

arbeitslos. Dies liegt an allgemeinen Hindernissen, mit denen sie bei der

Arbeitssuche konfrontiert sind, wie geringen Deutschkenntnissen, mangelnder

Vertrautheit mit lokalen Normen für die Arbeitssuche und am Arbeitsplatz, sowie

mit Personalprozessen von Unternehmen, die Lebensläufe aussortieren. Schließlich

stellen auch strukturelle Herausforderungen wie die Regulierung bestimmter

Berufe und die Nichtanerkennung ausländischer Qualifikationen ein Hindernis dar.



Zugleich leidet Deutschland unter einem erheblichen Arbeitskräftemangel mit etwa

1,7 Millionen unbesetzten Stellen in einer Vielzahl wichtiger Sektoren. Da das

Land mit den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und niedrigen

Geburtenraten konfrontiert ist, ist es für Unternehmen in Deutschland sowohl

dringend erforderlich als auch sinnvoll, Barrieren abzubauen und das Talent

geflüchteter Personen zu fördern.



"Die Bundesagentur für Arbeit setzt sich seit langem dafür ein, dass alle

Akteure - öffentliche, private und gemeinnützige - gemeinsam daran arbeiten, die

Hürden für Geflüchtete beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu überwinden und Seite 2 ► Seite 1 von 3



