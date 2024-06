Bislang wurden 65.000 m2 Ausstellungsfläche zugeteilt, was einer Steigerung von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Veranstaltung erwartet die Teilnahme von mehr als 2.000 Unternehmen aus 55 Ländern, die 70.000 m2 Produkte ausstellen, und erwartet mehr als 100.000 Fachleute aus 145 Ländern.

Die Messe hat die Teilnahme von fast allen Produktionsgebieten und Autonomen Gemeinschaften Spaniens bestätigt, sowie internationale Teilnahme aus 45 Ländern, einschließlich neuer Märkte wie Saudi-Arabien und Hongkong. Dies beweist das starke Engagement des Sektors für diese neue Ausgabe der Messe.

Zum ersten Mal wird die Fruit Attraction 2024 zehn Pavillons (1-10) auf der IFEMA MADRID belegen und die Stadt in ein globales Epizentrum für die Vermarktung von Frischprodukten verwandeln. Innovation, Qualität und Vielfalt sind die Schlüsselattribute dieses wichtigen Geschäftszentrums, die von Betreibern und Einzelhändlern weltweit als wesentlich für die Planung ihrer Kampagnen im entscheidenden Monat Oktober anerkannt werden.

Besondere Bereiche

Unter dem Motto "Discover the Essence of the Sector" wird diese führende Fachveranstaltung für den Obst- und Gemüsesektor in vier Ausstellungsbereichen organisiert. Am stärksten vertreten sind wieder Fresh Produce, wo eine große Vielfalt an Gartenbauprodukten präsentiert wird, sowie Auxiliary Industry, wo die gesamte Wertschöpfungskette der Branche vertreten ist, und Fresh Food Logistics, der Bereich für Logistik, Transport und Kühlkettenmanagement von Lebensmitteln. Neu in dieser Ausgabe ist Innova&Tech, der neue Bereich, der die Sektoren Biotech Attraction und Smart Agro zusammenführt und einen Raum für Unternehmen bietet, die sich auf Innovation, Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der Pflanzengenomik konzentrieren.