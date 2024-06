Osnabrück (ots) - Vegane Stullen sind langweilig? Nicht mit dem veganen

Aufschnitt von Billie Green. Zu den veganen Salami-Variationen gesellen sich

jetzt pflanzliche Mortadellas. Mit den Sorten Klassik, Gartenkräuter und

Kirschpaprika kommt ab sofort leckere Abwechslung auf den Tisch.



Klein, aber richtig lecker: Mit der Billie Green Veganen Mortadella in den

Sorten Klassik, Gartenkräuter und Kirschpaprika bringt das Corporate-Startup The

Plantly Butchers großen Genuss in kleinen Scheiben aufs Brot. Mild-würzig

präsentiert sich die Sorte Billie Green Vegane Mortadella Klassik, die das

vegane Wurst-Geschmackserlebnis perfekt macht. Für Freunde der Abwechslung

bringt sie noch zwei raffinierte Varianten mit ans Büfett: Die vegane Mortadella

mit Gartenkräutern und die fruchtig-aromatische Mortadella in der Sorte

Kirschpaprika. Ob Groß oder Klein - die drei pflanzlichen Mortadella-Variationen

lassen die veganen Herzen der Brühwurst-Fans höherschlagen.





Basierend auf Rapsöl sind die drei Produkte reich an ungesättigten Fettsäurensowie Ballaststoffen - und können so positiv zu einer ausgewogenen Ernährungbeitragen. Vor allem aber überzeugen die Billie Green Veganen Mortadellas mitleckerem Geschmack und einer Konsistenz, die den Markt der veganen Mortadellaauf ein neues Level bringt. On top haben sie eine kurze Zutatenliste und sindfrei von Konservierungsstoffen oder künstlichen Farbstoffen. Ein veganesMust-Have für die nächste Brotzeit!Über Billie GreenHinter der Marke Billie Green steht das junge und dynamische Unternehmen ThePlantly Butchers (TPB). Das Osnabrücker Corporate-Startup gehört zur InFamilyFoods-Unternehmensgruppe und begeistert seit seinem Marktstart im September 2022die Verbraucher*innen. Aktuell gehört The Plantly Butchers unter die Top 3 dererfolgreichsten Hersteller für vegetarische und vegane Fleischalternativen inDeutschland und stellt mit den Billie Green Veganen Schinkenwürfeln und denBillie Green Veganen Snacks Salami-Style den jeweiligen Marktführer in diesenSegmenten. Die veganen Fleischalternativen von Billie Green gibt es als Snack,als Kitchenhelper, als Aufschnitt und auch als Hauptgerichte, die in der Pfanneund auf dem Grill zubereitet werden können. Und: Das Sortiment wächst weiter undbeweist in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!".Infos Neuprodukte:Billie Green Vegane Mortadella Klassik, 80 g, 1,59 EUR UVPDiese Mortadella bringt Glück in kleinen Scheiben auf den Teller und ist reichan ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen. Die Billie Green VeganeMortadella Klassik ist frei von künstlichen Farbstoffen undKonservierungsmitteln.Billie Green Vegane Mortadella Gartenkräuter, 80 g, 1,59 EUR UVPMit Kräutern verfeinert, bringt diese vegane Mortadella sommerliche Frische aufsBrot. Reich an Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren, verzichtet dieBillie Green Vegane Mortadella Gartenkräuter auf künstliche Farbstoffe undKonservierungsstoffe.Billie Green Vegane Mortadella Kirschpaprika, 80 g, 1,59 EUR UVPKlein, aber oho! Die Billie Green Vegane Mortadella Kirschpaprika vereintveganen Wurstgenuss mit fruchtig-aromatischer Note - frei von künstlichenFarbstoffen und Konservierungsstoffen, dafür reich an Ballaststoffen undungesättigten Fettsäuren.