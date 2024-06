SolarWorld AG: Wichtige Infos zur Zwischenausschüttung für Anleihegläubiger! Die SolarWorld AG schüttet im Rahmen ihres Insolvenzverfahrens insgesamt EUR 23,4 Mio. an Anleihegläubiger aus. Betroffene werden gebeten, sich bei One Square Advisors GmbH in München zu melden.