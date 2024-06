In den vergangenen Monaten hatte die Diskussion um eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) nachgelassen. Aktuelle Marktberichte beziehen sich seit Dienstagmorgen jedoch auf eine erneute Veröffentlichung der Finanz-Website Betaville, die unter dem Titel "Uncooked Alert" wieder Gerüchte im Markt streut. Berichten zufolge wird darin spekuliert, dass die Verhandlungen zwischen Covestro und Adnoc Fortschritte gemacht haben könnten, woraufhin Adnoc möglicherweise Kreditgeber kontaktiert hat. Ein Sprecher von Covestro betonte daraufhin zunächst auf Anfrage hin, dass sich an der Situation nichts geändert habe.

Covestro führt bereits seit Monaten ergebnisoffene Gespräche mit dem arabischen Ölkonzern Dhabi National Oil, ohne dass bisher konkrete Details bekannt gegeben wurden.

Wie Bloomberg nun am Dienstag berichtet, basierend auf Aussagen von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, wurden Fortschritte erzielt. Covestro könnte Adnoc bald eine umfassende Prüfung der Finanzbücher im Rahmen einer sogenannten Due Diligence ermöglichen. Über dieses Thema soll Covestros Aufsichtsrat am Mittwoch beraten. Ein Sprecher von Covestro lehnte es ab, sich zu einer möglichen Aufsichtsratssitzung zu äußern. Laut Insidern liegt eine informelle Offerte bei 60 Euro je Aktie vor, was insgesamt mehr als 11,3 Milliarden Euro entsprechen würde. Bloomberg berichtete weiter, dass Adnoc den Preis nach Abschluss der Due Diligence möglicherweise noch anpassen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion