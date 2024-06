Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oelde (ots) - Funktioniert Dropshipping heute noch? Das tut es durchaus, wobeies sich neu erfinden musste! Um Einsteigern dabei in den E-Commerce einen gutenStart zu ermöglichen, haben Marco Hellfach und Oleg Zajc mit ihrer EcomUpConsulting GmbH ein Coaching-Programm für Branded Dropshipping entwickelt. Hiererfahren Sie, was es damit auf sich hat und wie es den beiden gelingt, eintotgesagtes Geschäftsmodell zu beleben.Dropshipping hat einen eher mäßigen Ruf - dabei ist es für Einsteiger in denE-Commerce schon aufgrund des geringen Startkapitals denkbar gut geeignet. Hinzukommt, dass Online-Shop-Betreiber keine eigene Lagerhaltung benötigen und nichteinmal selbst versenden müssen. Mit den Vorteilen beginnen aber auch dieProbleme, denn Dropshipper haben grundsätzlich keinen Einfluss auf dieLieferzeit und können die Qualität der Ware nicht überprüfen. Wenn es schlechtläuft, häufen sich daher die Beschwerden, was die Gewinnaussichten schmälert undden Online-Shop unprofitabel macht. "Wir beobachten tatsächlich, dass zahlreicheEinsteiger nach kurzer Zeit scheitern. Die Ursache dafür findet sich aber nichtallein in der Lieferzeit und der Qualität, sondern auch in der geringenKundenbindung, die mit dem traditionellen Dropshipping einhergeht", erklärtMarco Hellfach, Geschäftsführer der EcomUp Consulting GmbH. "In der Folge gebenviele, die sich ein eigenes Business aufbauen wollten, den Gedanken wieder aufund bleiben bei ihrem ungeliebten Bürojob. Ihnen entgeht damit die Chance aufein zweites Standbein, das ihnen langfristig dabei helfen würde, ihreLebensträume zu verwirklichen.""Dabei ist Dropshipping noch immer ein interessantes Geschäftsmodell, bei demhohe Umsätze möglich sind. Es muss allerdings modifiziert werden, damit es unterden heutigen Bedingungen funktioniert", führt sein Geschäftspartner Oleg Zajcweiter aus. Die beiden E-Commerce-Experten betreiben selbst seit vielen Jahrenmehrere Online-Shops und haben dabei eine Methode entwickelt, die sie von ihrerKonkurrenz abhebt: Mit der EcomUp Consulting GmbH helfen sieE-Commerce-Einsteigern beim Geschäftsaufbau, wobei ihr Coaching auf BrandedDropshipping setzt und von der Einrichtung des Shops über Marketingstrategienbis zu rechtlichen und steuerlichen Themen alles behandelt, was für einenerfolgreichen Start notwendig ist. Marco Hellfach und Oleg Zajc stehen für einehrliches und bodenständiges Coaching, das keine unrealistischen Versprechungenmacht. Die meisten ihrer Teilnehmer fahren nach zwei bis drei Monaten Gewinnevon 2.000 bis 3.000 Euro ein. In Sachen E-Commerce sind die beiden auch mitihrem YouTube-Kanal aktiv.