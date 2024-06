Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bielefeld (ots) -- Unternehmen unter Druck: Weltweit sind organisatorische Anpassungen derzentrale Treiber von IT-Transformationen (36 %). Nachhaltigkeit ist für nur 15% zentrales Transformationsmotiv.- Während des Transformationsprozesses unterschätzen Unternehmen vor allem dieKommunikation zwischen Abteilungen und Unternehmensbereichen (39 %) sowie dieausreichende Bereitstellung von Ressourcen (30 %).- Deutsche Unternehmen belegen Platz 3 bei der Vorbereitung ihrer IT zurIntegration zukunftsweisender Technologien (z.B. KI). Vorreiter sind dieSchweiz (47 %) und die USA (43 %).Der technologische Fortschritt, neue Konsumgewohnheiten der Verbraucher undglobale Entwicklungen zwingen Unternehmen zur beständigen Anpassung ihrerIT-Systeme. Dass solche Projekte meist komplexer und zeitaufwändiger sind alserwartet, belegen die aktuellen Zahlen der internationalen Transformationsstudie2024 (https://hubs.ly/Q02B5HnG0) , die das SAP-Beratungshaus NTT DATA BusinessSolutions AG gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Natuvion GmbH jährlichdurchführt. Die Studie liefert deskriptive Einblicke in dieIT-Transformationspraxis von Unternehmen mit dem Ziel, Verantwortlichen einenKompass für kommende Vorhaben an die Hand zu geben. Dafür wurden mehr als 1.200CEOs, CIOs und IT-Entscheider aus insgesamt 15 Ländern zu laufenden oder bereitsabgeschlossenen Transformationsprojekten befragt.Druck zur technologischen Anpassung nimmt weltweit zuDie technologische Entwicklung und der Anpassungsdruck auf die Wirtschaft setzenUnternehmen unter Zugzwang. Als häufigsten Grund für eine IT-Transformationnennen die Unternehmen mit 36% organisatorische Anpassungen(Restrukturierungen). In der Automobilbranche, die einen massiven Umbruch wegender Umstellung auf Elektromobilität durchläuft, führen Restrukturierungen dieListe der Motive für eine Transformation sogar mit 48 % an. Ähnlich geht es demboomenden Life-Sciences-Bereich. Auch bei diesem landeten organisatorischeAnpassungen mit 38 % auf dem ersten Rang.Gleich danach wählten die Befragten über alle teilnehmenden Länder hinweg dieEinführung neuer Technologien wie zum Beispiel KünstIiche Intelligenz mit 27 %als zweithäufigstes Transformations-motiv. Beim Vergleich der Länderuntereinander führen die Schweiz mit 47 % und die USA mit 43 % die Tabelle derVorreiter an. Deutsche Unternehmen belegen immerhin Platz 3: 37 % von ihnengaben an, ihre IT-Transformation gestartet zu haben, um moderne Technologien wieKI einzuführen.Wachsender Bedarf nach Transformations-Know-how