FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag kräftig gefallen und hat sich damit weiter von seinem Rekordhoch entfernt. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde gegen Mittag auf der Handelsplattform Bitstamp bei 66 800 US-Dollar gehandelt. Das waren gut 2700 Dollar weniger als am Vortag, es ist der tiefste Kurs seit etwa einer Woche. Im März hatte der Bitcoin ein Rekordhoch bei knapp 74 000 Dollar erreicht.

Beobachter verwiesen auf Nervosität am Markt für Kryptowährungen vor der Veröffentlichung wichtiger Preisdaten in den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Beide Ereignisse könnten die Sorge verstärken, dass die Zinsen in den USA noch für eine längere Zeit auf dem hohen Niveau bleiben werden. Da Kryptowährungen keine Zinserträge abwerfen, bremst die Aussicht auf weiter hohe Zinsen die Kauflaune.