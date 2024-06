Umkirch (ots) - Soll der Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage maximalselbst genutzt werden, führt kein Weg am Energiespeicher vorbei. EinPacadu-Energiespeicher der ASD Automatic Storage Device GmbH, der bei einemindustriellen Blechverarbeiter im Einsatz ist, stellt die Tragfähigkeit undEffizienz dieses Ansatzes unter Beweis.Ein Paradebeispiel für eine energieintensive Produktion mit hohen Lastspitzenist die Firma Keller Blechtechnik GmbH (Endingen). Als das Unternehmen 2022seinen Neubau bezog, war er mit einer PV-Anlage, die mit 563 kWp denJahresbedarf des Unternehmens decken kann, und einem Pacadu-Energiespeicher (108kW/513 kWh) ausgestattet. Von den im Jahr 2023 erzeugten ca. 581 MWh konntenunter Ausnutzung des Speichers ca. 375 MWh im Unternehmen genutzt werden. Dasentspricht einem Eigenverbrauch von ca. 65 Prozent. Harald Keller,Geschäftsführer des Betriebs, ist damit hochzufrieden: "Wir fahren zum Teilganze Nachtschichten nur mit dem Speicher." Doch er will mehr. Einentscheidendes Kaufkriterium für den Pacadu-Speicher war für ihn von vornhereindie Option, ihn nachträglich einfach zu erweitern. Denn dank derPacadu-Technologie, die die Zellen durchgängig parallelschaltet, lässt sich derSpeicher zu praktisch jedem Zeitpunkt nahezu unbegrenzt skalieren. Er erklärt:"Eine Erweiterung läuft gerade, weil wir die Einspeisung noch weiter verringernwollen." Da die Einspeisevergütungen niedrig sind, lässt sich mit jeder selbstproduzierten und genutzten Kilowattstunde sparen - egal ob direkt von derPV-Anlage oder aus dem Speicher. Denn die Begleitkosten beim Strombezug aus demNetz, wie Stromsteuer, Netzentgelte, Leitungsgebühren und Umlagen, entfallen.ASD: Nicht nur Speicherlieferant, sondern Rundum-BetreuerDen Pacadu-Speicher hat das Team von ASD mit dem intelligenten Pacadu EMS(Energiemanagementsystem) aufgesetzt, das sowohl das Monitoring als auch alleSteuerungsaufgaben des energetischen Umfelds übernimmt. Es ist in der Lage, auchkomplexe Unternehmensstrukturen mit mehreren Energieerzeugern (wie PV-Anlagen,Blockheizkraftwerken usw.), verteilten Stromspeichern und vielfältigenLastprofilen mit unterschiedlich priorisierten Verbrauchern aller Artabzubilden. Keller dazu: "Wichtig ist ein Gesamtkonzept. Es muss alleszusammenpassen und mit den betrieblichen Abläufen, den Grundlasten und denLeistungskennwerten von den Anlagen abgestimmt sein. Da gehört eine intensiveBetreuung dazu und die habe ich bei ASD erhalten. In dieser Größe gibt es nochnicht so viele Projekte deshalb braucht es einen Vertrauensvorschuss. Dafür sindwir mit tollen Leistungen belohnt worden."Weitere Informationen zum genannten Beispiel-Stromspeicher sowie ein Eintauchenin das "PACADU Parallel-Universum" ist in München auf der The Smarter E Europeam ASD-Stand B1.510 möglich. Dort steht das Team vom 19. bis 21. Juni 2024 fürGespräche zur Verfügung- und jederzeit unter https://www.asd-sonnenspeicher.comPressekontakt:ASD Automatic Storage Device GmbHSimon BandmannTel.: +49 7665 9809-4448mailto:S.Bandmann@asd-sonnenspeicher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120840/5798558OTS: ASD Automatic Storage Device GmbH