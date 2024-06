Augsburg/Frankfurt (ots) - "IT und Digitales für Aufsichtsräte und Beiräte",

Daniela Hellwig und Karl-Heinz Schulte, 256 Seiten, ISBN 978-3-98674-112-9

(Herausgeber: Andreas Renner, Dr. Harald Schönfeld), veröffentlicht von der

Steinbeis Augsburg Business School und der Denkfabrik Diplomatic Council mit

Beraterstatus bei den Vereinten Nationen



"Die Digitalisierung und damit die Informationstechnologie wird immer stärker zu

einem Schlüsselfaktor für den Erfolg von Unternehmen", sagt Karl-Heinz Schulte,

Interim CIO und Digitalbeirat mit Schwerpunkt auf digitale Transformationen und

Umbrüche. "Nur wenn es gelingt, Geschäftsstrategie und IT in Einklang zu

bringen, können sich Unternehmen heute und vor allem in Zukunft überhaupt noch

erfolgreich am Markt behaupten", ergänzt Daniela Hellwig, Expertin für

Transformation und Kommunikation. Jetzt haben die beiden zusammen ein Buch

geschrieben: "IT und Digitales für Aufsichtsräte und Beiräte" (ISBN

978-3-98674-112-9). Erschienen ist es in der Reihe "Praxiswissen für

Aufsichtsräte und Beiräte", die von der Steinbeis Augsburg Business School und

der Denkfabrik Diplomatic Council mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen

herausgegeben wird.







Aufsichtsrat oder Beirat ein Grundgerüst an Expertise aufweisen sollte: Business

IT Fit, das Haus der IT, IT Target Operation Model, IT-Sourcing, Governance und

IT-Management, IT-Frameworks, IT-Risikomanagement, IT-Security, Notfallplanung,

Backups und mehr. Ein Schwerpunkt wird auf das Thema Cybersecurity gelegt;

schließlich schwebt die Gefahr einer Cyberattacke heutzutage wie ein

Damoklesschwert über jedem Unternehmen. Bei allen Aspekten machen die beiden

Autoren klar, welche Verantwortung die oberste Unternehmensführung dabei trägt -

und welche damit auch der Aufsichtsrat bzw. Beirat als Beratungs- und

Kontrollinstanz für Vorstand oder Geschäftsführung.



Anschaulich verdeutlichen die Autoren ihr Thema anhand der Geschichte einer

Beirätin, die in "ihrem" Unternehmen Schritt für Schritt die Aufmerksamkeit auf

die steigende Bedeutung der IT lenkt und tatsächlich maßgebliche Veränderungen

in der Firma bewirken kann. Die Story zieht sich wie ein roter Faden durch die

unterschiedlichen IT-Aspekte - stets aus dem Blickwinkel der Rolle von

Aufsichtsrat bzw. Beirat.



"Die meisten Aufsichtsräte verfügen über zu wenig IT-Wissen", weiß Herausgeber

Andreas Renner aus den Programmen der Steinbeis Augsburg Business School zur

Ausbildung von Aufsichtsräten und Beiräten. Er erklärt: "Das kann fatale Folgen

haben. So unterschätzen viele Aufsichtsräte die möglichen Auswirkungen der IT Seite 2 ► Seite 1 von 2



