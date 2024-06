Frankfurt am Main (ots) - Die DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen) unterstützt Unternehmen aus der Automobilindustrie ab sofort

weltweit mit der Auditierung nach ENX VCS, dem Prüfprogramm für automobile

Cybersicherheit.



Mit dem erfolgreichen Assessment und dem Erhalt des "Vehicle Cyber

Security"-Labels dokumentieren OEMs und deren Zulieferer, dass ihre Cyber

Security Management Systeme (CSMS) den Vorgaben der UNECE Regelung R 155

entsprechen und ihre Cyber Security höchsten Anforderungen an den Schutz von

Fahrzeugen und Insassen gerecht wird. Entwickler des Auditprogramms VCS ist die

ENX Association, ein Zusammenschluss von Automobilherstellern, Zulieferern und

internationalen Automobilverbänden.





Kern der ENX VCS-LösungMit ENX VCS ist jetzt die Auditierung und Zertifizierung eines Vehicle CyberSecurity Management Systems (V-CSMS) möglich, das zum einen Konformität mitISO/SAE 21434 aufweist und gleichzeitig die Empfehlungen von ISO/PAS 5112vollständig umsetzt. ENX VCS liefert so die für alle Beteiligten globaleinheitliche Prüfgrundlage mit der unverzichtbaren Vergleichbarkeit derAuditergebnisse."Als global tätiger Auditanbieter und ENX-Partner der ersten Stunde begrüßen wirdas neue VCS-Auditprogramm der ENX sehr", erklärt Christian Gerling,Geschäftsführer der DQS GmbH. "Die Branche hat schon lange auf eine einheitlichePrüfgrundlage für die Validierung von Cyber Security Management Systemengewartet. Ein von der ENX zentral entwickeltes, an den TISAX®-Prinzipien fürInformationssicherheit in der Automobilindustrie ausgerichtetes und branchenweitdurchgängiges Programm ist zweifellos der beste Ansatz. Viele unserer Kundenstehen bereits in den Startlöchern, um die VCS-Auditierung in Angriff zu nehmen- und wir freuen uns sehr darauf, diese Unternehmen beim Nachweis ihreswirksamen Cyber Security Managements zu begleiten."Die Cyber Security-Regulierung nimmt zuRegierungen auf der ganzen Welt definieren mit Blick auf die steigende Zahl derCyberangriffe, die rasant expandierenden Angriffsflächen und das wachsendeSchadenspotenzial der Attacken immer mehr und immer strengere Leitplanken fürdie Cyber Security in der Automotive-Industrie.In der EU kommt dabei insbesondere der Anfang 2022 in Kraft getretenen NormUNECE R155 eine Schlüsselrolle zu: Diese nimmt die Automobilhersteller in diePflicht, zeitgemäße Cyber Security Management Systeme (CSMS) zu implementieren,die über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg deren Cybersicherheitgewährleisten - und dabei auch die gesamte Lieferkette miteinbeziehen.Endlich eine einheitliche Prüfgrundlage