FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck und Koenig & Bauer haben am Dienstag von einer positiven Nachlese zur Fachmesse Drupa profitiert. Bei Heidelberger Druck stand zudem der Ausblick für das neue Geschäftsjahr im Fokus.

Um die Mittagszeit zählten Heidelberger Druck mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 1,19 Euro zu den größten Gewinnern im SDax . Koenig & Bauer - ehemals auch Mitglied in dem Nebenwerte-Index - schafften es anfangs mit 14,48 Euro auf ein Hoch seit Mitte September, bevor sie mit 14,34 Euro noch einen Anstieg von 3,5 Prozent behaupteten. Damit rutschten die Titel wieder in die Konsolidierungsspanne der vergangenen Tage nach dem vorangegangenen Kursanstieg ab.