TOKIO, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Im Rahmen seiner Initiativen zum Klimawandel hat Nippon Express U.S.A., Inc. (nachfolgend „NX USA"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., seinen ersten Elektro-Lkw vorgestellt, der während des Betriebs weder CO2 noch Schadstoffe ausstößt. Der Lkw ist seit dem 30. Mai in der Vertriebsniederlassung in San Antonio, Texas, im Einsatz.

Die NX Group hat eine robustere Reaktion auf den Klimawandel als eine der wesentlichen Fragen identifiziert, die sie angehen muss, um ihre langfristige Vision zu verwirklichen, ein „Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem globalen Markt" zu werden. Sie hat auf der Grundlage der Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) Maßnahmen zum Klimawandel umgesetzt. Die Gruppe ist nicht nur bestrebt, die CO2-Emissionen in ihrem eigenen Betrieb zu reduzieren, sondern versucht auch, sowohl den globalen Umweltschutz als auch das Geschäftswachstum zu fördern, indem sie Produkte und Dienstleistungen entwickelt und anbietet, die ihren Kunden helfen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Vereinigten Staaten haben sich das Ziel gesetzt, dass bis 2030 50 % der Neuwagenverkäufe auf Elektrofahrzeuge oder andere emissionsfreie Fahrzeuge entfallen. Insbesondere der Bundesstaat Kalifornien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 alle mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge, einschließlich Lkw und Busse, emissionsfrei zu machen. Es ist daher unerlässlich, dass die Unternehmen emissionsfreie Fahrzeuge einführen, um ihr Geschäft in der Zukunft zu erhalten und auszubauen.

NX USA hat in seinem Vertriebsbüro in San Antonio, Texas, bereits den ersten Elektro-Lkw in Betrieb genommen. Das Unternehmen plant, in diesem Geschäftsjahr insgesamt 14 Elektrostapler in Los Angeles, Chicago, Raleigh (North Carolina) und an anderen Standorten einzuführen und geht davon aus, dass die CO2-Emissionen aus dem eigenen Betrieb im ersten Jahr des Einsatzes um etwa 11 % reduziert werden.

Die NX-Gruppe wird auch Kunden unterstützen, die Schwierigkeiten haben, ihre CO2-Emissionen aus der Kraftstoffverbrennung usw. (Scope 1 und 2) zu reduzieren, indem sie maßgeschneiderte Fahrpläne für den Betrieb von Elektrostaplern aufstellt und die Menge an CO2-Emissionen quantifiziert, die dadurch reduziert werden kann, um die Bemühungen ihrer Kunden um eine Verringerung der CO2-Emissionen in ihren Logistikaktivitäten (Scope 3) zu unterstützen.

Die NX Group wird ihr Nachhaltigkeitsmanagement auch weiterhin aus einer langfristigen Perspektive heraus betreiben und durch die Bewältigung des Klimawandels im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu einem besseren Leben für die Menschen und zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.

