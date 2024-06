In einer neuen Notiz heißt es: "Obwohl Bitcoin vor kurzem neue Höchststände gegenüber allen Fiat-Währungen erreicht hat, glaube ich, dass Bitcoin heute immer noch deutlich unterbewertet ist und dass die Welt sich wahrscheinlich in der Anfangsphase eines säkularen Wandels befindet, was die Art und Weise betrifft, wie die Menschen über Kapital und seine Verwaltung denken."

Miller ist bekannt als "Bill Four" und der Sohn des legendären Value-Investors mit demselben Namen. Im Jahr 2015 legten er und seine Kollegen "ein Argument von Value-Investoren für ... Bitcoin"vor, worin sie andeuten, dass die Kryptowährung viel wertvoller werden könnte, sei es als Zahlungsabwicklungsnetzwerk oder als Ersatz für Fiat-Währungen.

Er sagt, das Problem mit den aktuellen Geldsystemen sei, dass "Menschen sie kontrollieren, und menschliches Urteilsvermögen unterliegt Fehlern und Einflüssen."

"Der grenzenlose Wunsch, Verantwortlichkeit und Macht zu verlagern, führt letztlich zu einer Entwertung der Währung, da Politiker und Regulierungsbehörden um die Kontrolle ringen und dabei kollektiv neue Einheiten schaffen, wodurch der Wert jeder Einheit entwertet wird", so Miller weiter.

Der Investor zitiert auch seinen berühmten Vater, Bill Miller, der 2014 ein Käufer von Bitcoin war und meinte, dass es den Menschen schwerfalle, "die Relevanz und das Potenzial neuer Technologien zu kontextualisieren".

Millers Ansicht nach ist Bitcoins immanenter Wert "ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar in einer Welt von Fiat-Governance-Systemen, die sich schnell einer Quadrillion US-Dollar an Kapital nähern". Bitcoin habe demnach immer noch einen minimalen Anteil von einem Prozent am weltweit adressierbaren Kapitalmarkt, obwohl "seine Blockchain weitaus rechenschaftspflichtiger und sicherer ist als die besten fiat-monetären Governance-Systeme".

Miller glaubt weiter, dass "das weitere Ignorieren von Bitcoin denjenigen, die es tun, im nächsten Jahrzehnt so gut dienen wird, wie es im letzten Jahrzehnt war - nicht gut".

Bitcoin hat in den vergangenen fünf Tagen über fünf Prozent an Wert verloren. Einige Markteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank Federal Reserve höhere und länger anhaltende Zinssätze andeuten wird. Der Zinsentscheid der Zentralbank wird am Mittwoch bekanntgegeben. Die größte Kryptowährung der Welt ist seit Jahresbeginn um rund 52 Prozent gestiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Übrigens: Fonds und ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 67.016$ auf CryptoCompare Index (11. Juni 2024, 14:08 Uhr) gehandelt.