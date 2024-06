Düsseldorf (ots) - Cognigy (https://www.cognigy.com/) , ein weltweit führender

Anbieter von KI-gestützter Kundenservice-Automatisierung ("KI-Agenten"), hat

eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erfolgreich

abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Lead-Investor Eurazeo, zudem haben

sich unter anderem die Bestandsinvestoren Insight Partners, DTCP und DN Capital

erneut engagiert. Die neuen Mittel sollen das Wachstum und den Ausbau der

Technologieführerschaft von einem der deutschen Top-KI-Unternehmen weiter

beschleunigen.



Cognigy wurde im Jahr 2016 von Philipp Heltewig, Sascha Poggemann und Benjamin

Mayr in Düsseldorf gegründet. Cognigy bietet eine marktführende KI-Plattform,

mit der Unternehmen KI-Agenten für ihren Kundenservice entwickeln, betreiben und

deren Performance analysieren können. Große Marken wie die Lufthansa Group,

Toyota, Mercedes Benz, Bosch, Henkel, ERGO, E.ON oder Mister Spex nutzen

Cognigy, um ihren Kunden jederzeit personalisierten, sprachen- und

kanalübergreifenden Support anbieten zu können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Blei Rohstoff Beiträge: 157 Beiträge:

Die KI-Agenten von Cognigy vereinen das Beste aus beiden Welten, Generative AIund Conversational AI: Sie können mit natürlicher Sprache tausendeServiceanfragen zeitgleich entgegennehmen und Kundenanliegen autonom bearbeiten.Die Automatisierung von Standardanfragen ermöglicht es menschlichen Mitarbeiternim Kundendienst und in Callcentern indes, sich auf die komplexeren Anfragen zukonzentrieren und für sie individuelle Lösungen zu finden. Während dieseranspruchsvolleren Konversationen übernehmen die Cognigy-KI-Agenten die Rolle desCopiloten, indem sie denmenschlichen Support-Mitarbeitern während des Telefonatsoder des Chats in Echtzeit hilfreiche Beratungsinformationen und Kontext für dasGespräch zur Verfügung stellen. Am Ende bearbeiten die KI-Agenten dieInteraktion vollständig automatisiert nach. Damit bietet Cognigy Unternehmenschon heute eine konkrete, wertschöpfende Anwendung von künstlicher Intelligenzzur Steigerung von Effizienz und Kundenzufriedenheit.Starkes Momentum in globalem WachstumsmarktWie groß die Nachfrage nach KI-basierten Lösungen im Kundenservice ist, zeigtdas über Jahre dreistellige Wachstum von Cognigy. Allein in den vergangenenzwölf Monaten wurden auf der Cognigy-Plattform Hunderte Millionen vonInteraktionen abgewickelt. Laut Marktforschungs- und BeratungsunternehmenGartner wird sich der Markt für Conversational AI bis zum Jahr 2032 von 8,2Milliarden US-Dollar (2023) auf 36 Milliarden US-Dollar fast vervierfachen.Um seine führende Rolle in diesem Zukunftssektor weiter auszubauen, plantCognigy die neuen finanziellen Mittel in die Beschleunigung seiner globalen