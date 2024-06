WIESBADEN (ots) - Im Mai 2024 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 80 643 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt

1 % unter dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2020 bis 2023 für diesen Monat.

Die Sterbefallzahlen lagen nach dem Auslaufen der saisonalen Grippewelle im März

2024 zunächst unter den mittleren Werten der vier Vorjahre, in denen die

Sterbefallzahlen in den Frühjahrsmonaten zum Teil im Zuge von Coronawellen

erhöht waren. Zuletzt bewegten sich die Sterbefallzahlen dann wieder im Bereich

der Vergleichswerte der Vorjahre. Aufgrund der Alterung der Bevölkerung wird

beim Ausbleiben von Sondereffekten mit einem Anstieg der Sterbefälle von Jahr zu

Jahr gerechnet.



Sterbefallzahlen im Mai europaweit unauffällig







Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnungunvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzeptseuropaweit vergleichend ein. Im Mai wurde dort in keinem der betrachtendenLänder eine Abweichung von den erwartbaren Entwicklungen festgestellt ("noexcess").Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:Grundlage der aktuellen Sterbefallauswertung für das Jahr 2024 sind erstevorläufige Daten (Rohdaten). Dabei handelt es sich zunächst um eine reineFallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämternohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt undUnterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sinddiese Daten noch unvollständig. Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sichauf den Sterbetag.Aufgrund der hohen Relevanz aktueller Sterbefallzahlen in der Corona-Pandemiehat das Statistische Bundesamt im Jahr 2021 ein Schätzmodell zur Hochrechnungder unvollständigen Daten entwickelt. Damit lassen sich bundesweiteSterbefallzahlen bereits nach etwa einer Woche bereitstellen. Dabei werden dieSterbefallzahlen der letzten neun dargestellten Wochen auf Basis der bislangeingegangenen Meldungen aus den Standesämtern hochgerechnet. Die Zahlen könnendeshalb zu einem späteren Zeitpunkt geringfügig höher oder niedriger sein. DieSchätzung basiert auf in der Vergangenheit beobachteten Mustern im Meldeverzug,die sich regional zum Teil deutlich unterscheiden. Miteinander vergleichbareErgebnisse für die Bundesländer liegen deshalb erst nach etwa vier Wochen vor.Die Sterbefallauswertung wird wöchentlich auf der Themenseite "Sterbefälle undLebenserwartung" aktualisiert.