Merck investiert in Darmstadt in neues Gebäude für Qualitätskontrolle Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA investiert an seinem Hauptsitz in Darmstadt 62 Millionen Euro in die Qualitätskontrolle des Unternehmensbereichs Life Science. Die Fertigstellung des fast 10 000 Quadratmeter großen Neubaus, in dem …