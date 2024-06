LAS VEGAS, 11. Juni 2024 / IRW-Press / JanOne Inc. (Nasdaq: JAN), ein multidisziplinäres Unternehmen mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen und Fintech, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ALT5 Sigma einen neuen Service namens „ALT5 Settlement Platform“ eingeführt hat, der auf den unerschlossenen globalen Markt für die Erstellung digitaler Inhalte abzielt.

Nach Angaben von JanOne ermöglicht die ALT5 Settlement Platform digitalen Plattformen die sofortige Bezahlung aller Urheber von Inhalten (Content Creators) in einer Kryptowährung ihrer Wahl über die Anwendungsschnittstellen (API) der Plattform, unter anderem Bitcoin, Ether, USDT und USDC. Über die ALT5 Settlement Platform können die Nutzer Tausende oder Millionen von Content Creators auf hocheffiziente Weise bezahlen, während der Prozess beschleunigt wird und die mit der Überweisung und Zahlungsabwicklung verbundenen Kosten drastisch reduziert werden. Überdies können Content Creators über die ALT5 Settlement Platform auch eine Prepaid-VISA-Karte rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres automatisch mit Kryptowährungen aufladen, womit sie dann bei den 130 Millionen Händlern in über 200 Ländern, die Visa-Karten entgegennehmen, einkaufen oder bei einem der 14.500 Finanzinstitute weltweit Geld abheben können.

„Der globale Markt für die Erstellung digitaler Inhalte wurde im Jahr 2023 auf 27,3 Milliarden $ geschätzt und dürfte von 2023 bis 2030 mit einer Rate von 13,3 % anwachsen. Auch wenn es viele andere Zielmärkte mit den gleichen Bedürfnissen gibt, ist dieses Marktsegment sehr fortschrittlich und versteht den Vorteil der sofortigen globalen Zahlungsabwicklung, die für Content Creators unentbehrlich ist“, so Andre Beauchesne, President von ALT5. „Es gibt weltweit mehr als 200 Millionen Content Creators auf Plattformen wie TikTok, YouTube und Twitch, und die meisten von ihnen verdienen weniger als 100.000 $ pro Jahr. Die Auszahlung kleinerer Beträge an Millionen dieser Creators im Rahmen des traditionellen Bankwesens ist sowohl für die Plattformen als auch für die Content Creators zeitaufwändig und kostspielig. Unser Produkt löst dieses Problem auf elegante Weise“, fügt Herr Beauchesne hinzu.

Seite 2 ► Seite 1 von 4