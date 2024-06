Höhepunkte

- Im Rahmen der ersten Bohrphase wurden 19 Bohrlöcher auf insgesamt 2.750 Meter (m) gebohrt, die die Goldmineralisierung in der Stander Zone anpeilten, um die Goldmineralisierung neben dem aktuellen Mineralressourcenuntergebiet der Zone Stander zu erweitern.1 Die Phase-1-Bohrungen folgen auf die Entdeckung von hochgradigen Golderzgängen (0,97 bis 2,91 oz/t Au) in jedem der vier Bohrlöcher von 2023 auf einer Streichlänge von 400 m und einer Neigungslänge von 200 m (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2024). Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend.

- Die zweite, etwa 2.500 m umfassende Bohrphase wird voraussichtlich in dieser Woche beginnen, um das zusätzliche Ressourcenpotenzial der hochgradigen Golderzgänge in der Stander Zone sowie potenzielle Erweiterungen zu erproben.

- Die Schürfungen peilten die kürzlich interpretierte Ausbisslinie im Stollen Eldorado Creek der Mineralisierung in der Stander Zone an und lokalisierten und erprobten erfolgreich Bereiche mit Quarzerzgängen. Die Schürfgrabungen werden in bestimmten Zielgebieten fortgesetzt. Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend.

- Das Unternehmen erhielt strukturelle Lineament- und Mineralpotenzialkarten, die von RDC Consulting im Rahmen eines Forschungsvertrags zwischen Klondike Gold und dem CASERM (Centre for Advanced Subsurface Earth Resource Models) interpretiert wurden, nachdem die Magnetikdatensätze des Konzessionsgebiets neu verarbeitet worden waren. Die Analyse der Lineamente stellt die Grundlage für eine regionale strukturelle Neubeschreibung des Konzessionsgebiets Klondike District dar, die vom Unternehmen entwickelt wurde, um die erstklassigen Goldvorkommen im Klondike District anzupeilen. Detaillierte Struktur- und Lineamentkartierungen an der Oberfläche in Kombination mit systematisch ausgerichteten Bohrkernmessungen tragen direkt zur Ausrichtung der Bohrungen auf hochgradige orogene Golderzgänge in der Stander Zone bei.

